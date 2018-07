Penitenciária pega fogo no Rio Grande do Sul

Um incêndio atingiu dez celas da ala dos dormitórios do Presídio Estadual de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo os bombeiros, apesar da intensidade do fogo, nenhum dos cerca de 50 detentos ficou ferido. O incêndio começou no segundo andar do presídio, após a queda da energia elétrica no presídio, formando uma densa fumaça e danificando totalmente o telhado.

Parte do telhado acabou desabando, segundo os bombeiros. Dois caminhões-pipa, com capacidade de sete mil litros de água cada um, foram usados para controlar as chamas. Parte dos presos foi levada para outros locais. Não houve fuga de detentos, segundo os bombeiros.