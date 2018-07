Pensamento crítico é base da melhor dieta Defender as ruas, economizar água e "comer natureba" são parte de um jogo simbólico, diz a nutricionista Maria Cláudia Carvalho, co-autora do artigo Simbolismo sobre "natural" na alimentação. Para ela, a dieta mais adequada parece ser "o exercício de uma crítica sobre o que é melhor para nós - apresentados a comidas supostamente novas na velocidade do Twitter". A saúde não está na pseudonatureza construída em spas, diz ela, mas no pensamento crítico e na desconstrução de fetiches.