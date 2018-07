Pensei em renunciar ao mandato, diz Demóstenes

"Vivo um momento que eu jamais esperaria passar. A partir de 29 de fevereiro deste ano, eu passei a enfrentar algo que nunca tinha enfrentando em minha vida: depressão, remédio para dormir e que não faz efeito, fuga dos amigos e talvez a campanha sistemática mais orquestrada da história do Brasil", afirmou o senador ao começar sua defesa perante o Conselho de Ética, que pode pedir a cassação de seu mandato.

"Pensei nas piores coisas, pensei em renunciar ao meu mandato", afirmou o senador, que após apresentar a defesa responderá perguntas feitas por parlamentares.

Alvo de denúncias, que apontaram que Demóstenes teria pedido a Cachoeira que pagasse despesa com táxi-aéreo de 3 mil reais, além de supostamente ter revelado detalhes de reuniões reservadas das quais participou com autoridades do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, o parlamentar anunciou no início de abril sua desfiliação do DEM.

Demóstenes é também alvo de inquérito aberto em março pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitou ainda a quebra do sigilo bancário do senador por suas ligações com Cachoeira, preso desde fevereiro acusado de comandar uma rede de jogos ilegais.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)