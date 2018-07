Peões brigam por prêmio de R$ 130 mil em Barretos-SP Começa amanhã a disputa do 16º Barretos International Rodeo de montaria em touros que dará ao campeão, no domingo, a maior premiação do evento: R$ 130 mil. Esse valor levará o campeão da principal prova da 53ª Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, à disputa das finais do Mundial de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre o final de outubro e o início de novembro. Segundo o presidente do clube Os Independentes, Jerônimo Luiz Muzetti, organizador do evento, para disputar o Mundial são necessários US$ 70 mil em prêmios. Por isso, peões brasileiros, norte-americanos, canadenses, mexicanos, italianos, franceses e argentinos disputam a prova pensando na conquista do título. Muzetti diz que o vencedor da disputa brasileira estará entre os 45 melhores do Mundial organizado pela Professional Bull Riders (PBR), entidade que já levou à consagração alguns peões brasileiros. O maior destaque é Adriano Moraes (tricampeão mundial), além de Ednei Caminhas (campeão). Atualmente, Guiherme Marchi (três vezes vice-campeão) lidera a competição, seguido por Valdiron de Oliveira. Em Barretos a disputa estará restrita a 50 peões: os 20 melhores colocados no ranking de pontos da PBR Brasil, 10 competidores ranqueados por dinheiro da PBR Mundial e 10 vindos do Encontro de Estrelas (o antigo classificatório) que termina hoje, além de estrangeiros convidados. Para Muzetti, o evento deste ano antecipa a Copa do Mundo de Rodeio (entre Brasil, Austrália, México, Canadá e Estados Unidos), com cinco peões cada, que ocorrerá em Barretos em 2009.