Pepsi diz que não foi avisada sobre ação contra H2OH A Pepsi comunicou hoje por meio de nota que, até esta tarde, não havia sido oficialmente comunicada sobre ação impetrada ontem pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF), que visa a proibir a comercialização do refrigerante H2OH!, marca de propriedade do grupo. No entender do procurador responsável pela ação, Paulo José Rocha, o nome da bebida pode ludibriar os consumidores, dando a impressão de que adquirem água mineral ao invés de refrigerantes de baixa caloria.