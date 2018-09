PepsiCo forma grupo para unir unidades de bebida e alimentos

Além do "Power of One - Americas Council", a PepsiCo também criará o "Global Snacks Group" para melhorar a carteira mundial de marcas de alimentos.

Ambas iniciativas serão lideradas pelo presidente-executivo da PepsiCo Americas Foods, John Compton, que manterá a responsabilidade de dirigir o negócio de alimentos nas Américas, de 22 bilhões de dólares.

A companhia manteve as previsões de lucro para 2011. Analistas, em média, esperam um lucro para o ano de 4,44 dólares por ação, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Sakthi Prasad)