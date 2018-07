Pequeno avião cai em depósito em BH e deixa 3 feridos Um avião de pequeno porte caiu na tarde de hoje no telhado de um depósito de materiais no Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, instantes depois de decolar do Aeroporto Carlos Prates. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o galpão pegou fogo após o impacto. Três pessoas ficaram feridas e aguardavam atendimento no local. Helicóptero da Polícia Militar também foi acionado para ajudar no resgate.