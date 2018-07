Pequeno avião cai em Fortaleza e deixa dois feridos Um avião de pequeno porte que voava baixo caiu na manhã de hoje em uma rua da periferia de Fortaleza, no Ceará. O acidente aconteceu por volta das 10 horas no bairro Jardim Jatobá. De acordo com os bombeiros, as duas pessoas que estavam no monomotor, o piloto Cícero Cândido Lima e o possível proprietário do avião, de prenome Pompeu, tiveram fraturas e foram levados para o Instituto Dr. José Frota. Nenhum dos dois corre risco de morte. Segundo os bombeiros, nenhuma casa foi atingida na queda.