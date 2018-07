Pequeno avião cai no AM e 16 estão desaparecidos Um pequeno avião que saiu de Coari, no Amazonas, com destino a Manaus, e que levava entre 18 e 22 pessoas, caiu na tarde de hoje no rio Manacapuru. Segundo o investigador de polícia Robson Bezerra, uma balsa foi ao local para içar a aeronave. Ainda estão desaparecidas 16 pessoas. O avião estava a uma profundidade de cerca de sete metros e chovia muito na região, o que dificultava o trabalho de resgate. Quatro sobreviventes já foram resgatados. São eles: Liam da Costa, de 9 anos, Bruna Bia Moraes, de 21 anos, Erik Evangelista da Costa, de 23 anos, e Ana Castro Reis, de 43 anos. Mais de 40 homens trabalham no resgate, entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil.