'Pequeno Brasil' inspira sonhos em jovens carentes no Paquistão

O bairro de Lyari, um dos mais perigosos de Karachi, no Paquistão, ganhou o apelido de "Pequeno Brasil", por causa dos talentos futebolísticos que daí saem.

Mais de cem escolas de futebol oferecem aos garotos carentes da vizinhança o sonho de um dia se tornar jogador de futebol profissional e quem sabe até chegar à seleção paquistanesa.

Para os técnicos e os garotos que treinam em Lyari, o esporte é uma maneira de escapar da vida das gangues criminosas que dominam esse distrito.

O amor pelo futebol no "Pequeno Brasil" fez com que, durante a Copa do Mundo de 2010, os casos de violência diminuíssem consideravelmente, já que os moradores estavam mais ocupados de olho na TV.