Pequeno grupo ataca prédio da Prefeitura de SP

Algumas pessoas ainda continuaram a atacar as portas usando as próprias grades e quebraram vidros. Parte dos jovens tentou conter a agressão. "Sem violência", gritaram, enquanto fazem um cordão de isolamento para bloquear a passagem dos mais exaltados. A GCM está jogando gás de pimenta de cima do prédio.

A Polícia Militar calcula que 12 mil pessoas participam do sexto ato contra o reajuste das tarifas de ônibus, na região central de São Paulo. Até o momento, a marcha corria de maneira pacífica. Alguns apenas queimavam bonecos com a cara do prefeito Fernando Haddad (PT) e do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Ao ver a ação dos poucos indivíduos exaltados, a maior parte dos manifestantes deixou o local e agora segue no sentido da Avenida Paulista.