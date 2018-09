Pequeno notável

Martin Brudnizki é uma estrela em ascensão no cenário do jovem design internacional. Com um portfólio que inclui, entre outros, o restaurante Le Caprice, no Pierre Hotel, de Nova York, e o recém inaugurado clube Beach Soho House, em Miami, seu traço sofisticado, apropriadamente definido como "minimalismo de luxo" parece desconhecer fronteiras. Celebrizado pela atmosfera de glamour que imprime aos espaços que projeta - onde quer que eles estejam - Brudnizki já foi apontado pelo jornal Evening Standard, em novembro do ano passado, como uma das mil personalidades mais influentes do Reino Unido.

Atualmente às voltas com a remodelação do Waldorf Astoria de Berlim e com as obras do Clube Ivy, em Dubai, Brudnizki admite, sem maiores pudores, que ultimamente nada lhe dá mais prazer do que passar seus fins de semana em casa. De preferência, esparramado em seu sofá, forrado em veludo mohair. "Sim, as pessoas se surpreendem com a ideia de que posso viver bem, com conforto e estilo, habitando um espaço de 30 m². Mas isso só até conhecerem meu apartamento", diz ele.

Localizado em uma rua tranquila do East End londrino, o pequeno imóvel é uma boa síntese do estilo Brudnizki de decorar. E de viver. Principalmente, se levarmos em conta o extremo rigor que ele aplica à seleção do mobiliário e dos equipamentos que compõem seus projetos. Em sua casa, por exemplo, apenas um dos móveis, um conjunto de mesinhas encaixáveis - garimpado por entre lojas e mais lojas de antiguidades - levou nada menos que três meses para ser encontrada.

"Em um espaço reduzido como o do meu apartamento é preciso ser duplamente criterioso", afirma Brudnizki. Ele se diz satisfeito com o resultado final de seu trabalho, que durou exatos seis meses e foi concluído em dezembro de 2009. Desde então, nenhuma alteração foi feita à configuração original, sujeita apenas a uma ou outra eventual mudança na posição dos quadros e objetos.

"É muito importante se conhecer bem. Só assim podemos priorizar e fazer escolhas acertadas", alerta o arquiteto. "A atmosfera de intimidade que estabeleci com este espaço compensou qualquer esforço." O segredo para fazer tudo funcionar confortavelmente em um espaço tão diminuto, segundo Brudnizki, é o compromisso de manter a casa espartanamente em ordem, a cada minuto do dia. De evitar, a todo custo, o acúmulo de objetos. E de, até mesmo, posicionar sua cama dentro de um nicho, ladeado por um grande armário que ocupa uma das paredes do living. "Armários são definitivamente essenciais. Sem eles, seria mesmo impossível viver por aqui", brinca.

Nascido na Suécia, mas radicado em Londres, Brudnizki atua como designer de interiores desde 2000. Sua extrema atenção aos detalhes e o amor declarado pela arte e pelo design do século 20, lhe creditaram reputação internacional como criador de ambientes atemporais e elegantes. "Como em todos os meus projetos, na montagem do meu apartamento, procurei equilibrar formas simples com outras mais rebuscadas. Para mim, é desse contraste que nasce a beleza", comenta o arquiteto.

Investindo em uma combinação contemporânea de texturas, desenhos de época e um quê de decadência - no melhor estilo dos interiores produzidos hoje no Reino Unido - Brudnizki fez de seu living uma aula de boa convivência.

Reunidas em um único ambiente, as áreas para refeições, convivência, relaxamento e repouso compartilham a luminosidade de um mesmo lustre de cristal. Por se tratar de uma área pequena, o arquiteto optou por criar um entorno neutro, para sugerir amplitude. Os únicos espaços privativos são o banheiro e a cozinha.

Apesar de investir no neutro, ele não abriu mão de oferecer um contraponto entre os detalhes arquitetônicos. As portas e batentes foram pintados de branco e o piso recebeu madeira ebanizada. Cor mesmo só entrou no espaço por meio dos móveis e obras de arte - numa alusão declarada ao multiculturalismo da capital inglesa, onde a regra é se trabalhar muito mais por contrastes do que por analogias.

Curinga nas mãos do arquiteto, a iluminação foi concebida para realçar cada um dos setores da composição, proporcionando diferentes climas ao longo do dia ou da noite. "Dada a altura do pé-direito, não pude trabalhar com luzes embutidas. Por isso, dotei todas as lâmpadas de controles de intensidade. Parece um mero detalhe, mas faz toda diferença na decoração", diz Brudniski.

Veja também:

É inglesa, com certeza

Máximo do mínimo