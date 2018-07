Pequeno produtor ganha com Código, diz estudo

O estudo, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), compara o efeito da reforma aprovada pelo Senado, em dezembro, às regras do Código em vigor. Foram estabelecidos cenários para seis tipos de propriedades com diferentes tamanhos no Paraná - onde as pequenas propriedades representam 88% dos estabelecimentos e 35% da área.

Resultado: todas as propriedades terão de recuperar parcela de vegetação nativa, seja em Áreas de Preservação Permanente às margens de rios e encostas de morros ou de reserva legal. Com isso, a área produtiva das propriedades será diminuída. Mas a redução será menor do que aquela prevista com base no atual Código Florestal.