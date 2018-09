Pequim põe mulher de Nobel da Paz em prisão domiciliar

Autoridades chinesas mantinham ontem sob prisão domiciliar Liu Xia, mulher do ativista chinês e ganhador do Prêmio Nobel da Paz Liu Xiaobo. De acordo com o grupo de direitos humanos Freedom Now, dos EUA, Xia teria sido proibida de sair de seu apartamento em Pequim ou de falar ao telefone após ter visitado o marido na prisão.

Ontem, Xia publicou uma mensagem no seu perfil do Twitter afirmando que a prisão domiciliar teve início na sexta-feira. "Não sei quando poderei ver todo mundo", escreveu Xia, que também disse que teve sua linha de telefone cortada. Não ficou claro se as autoridades chinesas sabiam da conta de Xia no Twitter ou apenas deixaram ela usar a internet para amenizar as especulações sobre seu bem-estar.

"Liu Xia está sob enorme pressão", afirmou Yang Jianli, um dos especialistas da Freedom Now em Taiwan. De acordo com a advogada e porta-voz do grupo, Beth Schwanke, Xia recebeu a informação de que seria detida depois de seu marido ter sido nomeado ganhador do Nobel, na sexta-feira. "Falaram que ela seria levada à prisão onde seu marido está preso", disse a advogada.

Outra organização de direitos humanos, a Human Rights China, também divulgou comunicado ontem falando sobre a prisão de Xia. Na nota, o grupo pede a liberação "imediata" de Xia, Liu e de todos os outros presos de consciência "detidos como resultado de seu exercício ao direito da liberdade de expressão".

Dedicação. Logo após ter recebido a notícia de que havia recebido o Nobel da Paz, Liu dedicou o prêmio "aos mártires" do massacre da Praça da Paz Celestial (Tiananmen) em 4 de junho de 1989, quando o Exército chinês entrou no local para reprimir as manifestações de estudantes e intelectuais que lutavam por democracia.

Cumprindo pena de 11 anos de prisão sob a acusação de "subversão", Liu é defensor de mudanças políticas desde que participou dos protestos em Tiananmen. Desde então, ele passou 7 dos últimos 21 anos na prisão ou em campos de reeducação pelo trabalho. Sua mais recente prisão teve início em 8 de dezembro de 2008, dois dias antes da divulgação da Carta 08, um manifesto assinado por 303 intelectuais, advogados e ativistas em defesa de reformas políticas. Liu foi um dos idealizadores e signatários do documento, que ganhou a adesão de milhares de pessoas após circular na internet.