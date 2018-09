Perda de freio teria causado acidente rodoviário em MG

Segundo a PM, que ainda não tem a identidade das vítimas, o ônibus voltava da cidade de Montes Claros, onde os membros da APAE participaram de competições válidas pelos Jogos Internos de Minas Gerais (Jimi), e seguia em direção à Ipatinga. O motorista do veículo, que sobreviveu ao acidente, disse aos policiais que estava num trecho de declive e numa curva. Ao ver que o veículo estava sem freio e iria bater na traseira de outro ônibus, pois estava em velocidade elevada, tentou a ultrapassagem, mas deu de frente com a ponte e acabou atingido lateralmente. Com o impacto, o coletivo da APAE bateu na mureta da ponte e caiu no rio.

Policiais militares de Carbonita, policiais rodoviários estaduais e bombeiros de Diamantina foram acionados para resgatar as vítimas, a maioria formada por adolescentes excepcionais. Havia também enfermeiros e professores dentro do ônibus. O presidente da escola da APAE de Ipatinga se deslocou até a região do acidente, segundo a entidade. A instituição ainda não tem informações sobre as vítimas nem o estado de saúde dos feridos. Entre os sobreviventes, 14 continuam internados no Hospital Municipal de Carbonita e oito no Hospital Municipal de Itamarandiba (MG). Os corpos dos 11 mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Diamantina.