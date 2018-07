Perda de royalties colocaria pressão no orçamento do RJ--Fitch O Estado do Rio de Janeiro pode ter a sua performance orçamentária pressionada, com "impactos negativos na sua capacidade de quitar dívidas financeiras" caso não consiga compensar a perda de receitas com a redução dos royalties do petróleo, disse nesta terça-feira a agência de classificação Fitch em nota.