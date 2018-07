Perdigão diz ter reiniciado negociações com Sadia

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Perdigão acrescenta que o anúncio das negociações com sua atual concorrente não implica na assinatura de nenhum acordo.

"Essa nova rodada de discussões não foi precedida da assinatura de qualquer instrumento legal, não tem prazo para conclusão nem deve ser entendida pelo mercado como qualquer tipo de compromisso da Perdigão com a concretização da mencionada associação entre as companhias", afirma o documento, que não deu mais informações.

O fato de muitos dos principais acionistas da Perdigão, como os fundos de pensão brasileiros, também possuírem bom número de papéis da Sadia seria um determinante para as negociações entre as empresas, segundo especialistas.

Em 17 de março, a Perdigão chegou a informar ao mercado ter mantido negociações com a Sadia, mas nas primeiras conversas não houve acordo, segundo a Perdigão.

O comunicado da Perdigão, naquela oportunidade, foi motivado por uma manifestação da Sadia, que afirmara avaliar a viabilidade do negócio, em meio a buscas para sair de uma crise decorrente de perdas com derivativos cambiais da ordem de 700 milhões de reais.

Especialistas avaliaram na oportunidade do anúncio das primeiras conversações que a Sadia poderia se complicar financeiramente se não recebesse algum auxílio. A associação poderia melhorar o perfil da dívida da empresa, mas a palavra final sobre o assunto deve ficar com os fundos, entre eles a Previ, dos funcionário do Banco do Brasil.

As empresas, duas das maiores companhias de alimentos da América Latina, que juntas chegam a um faturamento anual superior a 20 bilhões de reais, já estiveram às voltas com uma possível fusão, mas na primeira vez que isso ocorreu, em 2006, quem estava com maior capacidade de caixa era a Sadia, que lançou oferta de compra hostil, recusada pela Perdigão.

