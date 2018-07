Peregrino leva 4 horas para se inscrever no Sambódromo O peregrino que não se inscreveu pela internet para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) levou até quatro horas nesta segunda-feira, no primeiro dia de inscrições presenciais no Sambódromo, no centro do Rio. Sob forte sol, fiéis tiveram de entrar em três filas diferentes - duas delas em pontos opostos da Marquês de Sapucaí - para conseguir pagar a taxa e retirar a mochila com o kit peregrino, que começou a ser entregue ontem também para quem já havia se inscrito.