Peregrinos chegam ao Vaticano para beatificação de João Paulo II

Dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo chegaram a Roma neste sábado para a beatificação do Papa João Paulo II, seis anos após a sua morte.

"É quase como se ele estivesse aqui", disse Enzo Arzellino, que viajou durante toda a noite de ônibus do sul da Itália com seu grupo paroquial para ver a beatificação no domingo.

No sábado, grupos de peregrinos, muitos vindos da Polônia, terra natal do Papa, lotaram a Praça de São Pedro levando bandeiras nacionais e cantando.

A praça de São Pedro, onde acontecerá a beatificação, foi enfeitada com retratos de João Paulo II e 27 bandeiras com fotos que mostram um evento em cada ano do seu pontificado.

Roma tem vivido uma grande agitação pela beatificação. A cidade está repleta de cartazes do Papa em ônibus, táxis e postes de luz, uma vez que a cidade espera uma das maiores multidões desde o funeral em 2005, quando milhões de pessoas foram à cidade para o evento.

O cardeal Stanislaw Dziwisz, que esteve ao lado do Papa por décadas como seu secretário particular, disse que estava emocionado com o número de jovens que já se encontravam na praça 24 horas antes da missa de beatificação.

O caixão do Papa João Paulo II foi exumado na sexta-feira das criptas abaixo da Basílica de São Pedro, e será colocado em frente ao altar principal. Depois da missa de beatificação no domingo, o caixão continuará na Basílica, que permanecerá aberta até que todos os visitantes interessados em vê-lo tenham feito isso.

Centenas de milhares de pessoas são esperadas para a missa, quando o sucessor de João Paulo II, Bento XVI, vai pronunciar em latim a declaração de que um dos mais populares papas da história como um "abençoado" da Igreja.

