Peregrinos da JMJ já aguardam papa no centro do Rio

A algumas horas da passagem do papa pelas ruas da região central, participantes da JMJ de todas as partes do Brasil e do mundo já estão posicionados à sua espera. Eles chegaram mais cedo ao centro para visitar a Catedral Metropolitana, para onde seguirá o pontífice ao deixar a base aérea do Galeão, na tarde desta segunda-feira, 22.

O gaúcho Diego Fernandez, 18 anos, chegou neste domingo, 21, ao Rio de Janeiro e está ansioso para a passagem do papa pelo centro. "Deixei os 4ºC que está fazendo no Rio Grande do Sul e vim para esse calor! O mais legal é ver que tem gente de tudo que é lugar."

O ambulante Sidnei Guimarães quer aproveitar o movimento de peregrinos e vai vender bandeiras do Brasil a R$ 10, durante todo o tempo da Jornada, em frente à Catedral. No domingo, no Campo de Marte, em São Paulo, ele ganhou R$ 2.800. "Aqui, pretendo vender muito mais."

Pedro Fare é dono de uma banca de jornal na avenida República do Chile, onde fica a Catedral, e está preocupado com o movimento que a passagem do papa vai gerar. "Se tumultuar, vou fechar as portas." O gerente de vendas da loja de roupas Opção, na Almirante Barroso, diz que não sabe se vai fechar o comércio: "A maioria das lojas ainda não definiu o que vai fazer".

Por volta do meio-dia, algumas vias do centro, como as avenidas Nilo Peçanha, Almirante Barroso e parte da Rio Branco, já estavam cercadas por grades, mas o trânsito não tinha alterações. Policiais do 5º BPM e do Batalhão de Policiamento de Turismo reforçam a segurança da região.