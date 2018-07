Peregrinos da JMJ lotam estações do metrô do Rio Peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) lotam estações do metrô do Rio. Uma multidão descia na estação Glória, na zona sul, para buscar o kit peregrino no Aterro do Flamengo e dar início à peregrinação até Copacabana, cortando parte do caminho, cujo início oficial é na estação Central do Brasil, no Centro.