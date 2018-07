Peregrinos dos EUA desembarcam em Guarulhos

"Quando me chamaram em casa, já era dia claro, mas consegui servir o café da manhã às 8h30 e improvisar o almoço para as 12h30", disse Ivone Said Farah Franco, cozinheira responsável pelo preparo do sopão servido aos moradores de rua na paróquia dos padres dominicanos da Rua Caiubu, há mais de 20 anos. O cardápio de feijão com linguiças, arroz, picadinho de batata com carne moída e salada refez as forças dos norte-americanos, após 9 horas de viagem. No fim da tarde, eles jogavam futebol na quadra da igreja.

A cerimônia de acolhida, com distribuição dos kits da JMJ e recitação do Pai-Nosso e Ave-Maria em português, incluiu salgados e doces regionais, com quentão e arrasta-pé, ao som de baião de Luiz Gonzaga. Asa Branca, Januário e Cintura Fina, um ritmo que os peregrinos, alguns de Nashville, a capital da músicas country no Tennessee, logo se assimilaram, animaram a festa. O arquiteto Bruno Orlandi, da comunidade de São Domingos, serviu de intérprete.

"Existem vários Brasis. Este é o Brasil desenvolvido. Espero que vocês conheçam também o Brasil pobre, triste", falou frei Wanderley Rodrigues de Mesquita, pároco da igreja de São Domingos, ao dar as boas vindas aos norte-americanos, antes dos comes e bebes. Em sua passagem por São Paulo, os jovens ficarão hospedados com famílias do Pacaembu e Perdizes, bairros de classe média alta,mas terão contatos com moradores da periferia.

Depois de dormir em casas de famílias suas hospedeiras, os norte-americanos voltarão às 11 horas desta quarta-feira, 17, à paróquia para ouvir a história do sopão, ajudar na preparação da comida e participar do almoço coletivo. Nesta quinta-feira, 18, conhecerão o Memorial da América Latina e, sexta-feira, 19, visitarão o Museu do Futebol. Vão despedir-se da comunidade de São Domingos no sábado e viajar na manhã seguinte para o Rio, onde participação da JMJ.