Peregrinos já esperam papa Francisco na Tijuca, no Rio Cerca de três horas antes do horário previsto para a chegada do papa Francisco à região da Tijuca, zona norte do Rio, já há vários grupos de peregrinos aguardando a chegada do pontífice. A maior concentração é na Igreja São Francisco Xavier, onde o papa tem passagem marcada. Ele também visitará uma ala para pacientes drogados do Hospital São Francisco de Assis, também na Tijuca. O setor seria inaugurado pelo papa, mas não ficou pronto a tempo.