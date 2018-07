Peregrinos japoneses percorrem Caminho do Sol em SP Uma comitiva de peregrinos japoneses, entre eles três representantes do Sagrado Caminho do Shikoko, a mais tradicional peregrinação oriental, percorre desde o último dia 2 o Caminho do Sol, no interior de São Paulo. A rota paulista, que vai de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, à cidade Águas de São Pedro, região de Piracicaba, tem 241 quilômetros e será vencida em dez dias.