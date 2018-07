Peregrinos lotam estações a caminho da abertura da JMJ

Na estação Carioca, centro do Rio, as pessoas chegam a esperar duas horas para conseguir validar o cartão do metrô, recebido junto com o kit peregrino, numa fila destinada aos participantes da Jornada. O embarque também está demorando muito porque a catraca não dá conta do número de pessoas.

A estação virou um acampamento improvisado. Muitos estão deitados, fazem lanches, enquanto aguardam a validação do bilhete. A cada chegada de delegações de diferentes países, eles celebram o encontro com músicas da jornada. "Estamos aguardando duas horas os integrantes da delegação para retirarem os bilhetes. Enquanto isso, aproveitamos para comer e descansar da maratona", disse a francesa Adeline Poletto, de 19 anos, que chegou ao Rio nesta madrugada, por volta de 1h. A família que abrigaria a jovem e mais sete pessoas, desistiu de receber peregrinos. "Não ficamos chateados. A solidariedade da JMJ funcionou e fomos abrigados numa igreja próxima", contou a francesa de Mine, no sul do país.

Os peregrinos e fiéis enfrentarão frio em Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio, a praia registra ventos de 50,4 km/h nesta tarde, que são considerados moderados, e chove fraco em diversos pontos da cidade.