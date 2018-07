Pérez dá a McLaren o melhor tempo nos testes de Barcelona

O mexicano, que veio da Sauber para substituir o campeão de 2008, Lewis Hamilton, completou 97 voltas - quase 1,5 vez a distância percorrida no GP da Espanha -, sendo a melhor delas em 1min21s848, com pneus macios.

Pérez fez séries mais curtas pela manhã e mais longas à tarde, familiarizando-se com os sistemas e procedimentos da equipe.

O tricampeão mundial Sebastian Vettel, da McLaren, foi o mais rápido antes do almoço (1min22s197), mas os tempos cronometrados precisam ser vistos com cautela, já que as equipes estão seguindo programações diferentes.

Vettel precisou abreviar sua sessão por causa de problemas técnicos, após fazer 84 voltas. "Não foi nada desastroso, só pequenas coisas que nos atrapalharam", disse ele.

Andy Damerum, chefe de engenharia de equipe, disse que os problemas serão solucionados até quinta-feira, quando Mark Webber assume o carro.

Kimi Raikkonen, da Lotus, fez o terceiro melhor tempo (1min22s697), depois de ter problemas na caixa de câmbio, só resolvidos à tarde.

Hamilton, agora na Mercedes, foi o quarto, com 1min22s726, após completar impressionantes 121 voltas - mais do que qualquer outro piloto.

Fernando Alonso, da Ferrari, foi o quinto.

(Reportagem de Alan Baldwin)