Pérez diz que mexicano Gutiérrez será piloto da Sauber em 2013

A Sauber anunciou a contratação do alemão Nico Hulkenberg, que estava na Force India, mas não disse nada sobre quem será seu companheiro. Só garantiu que a confirmação acontecerá em breve.

Mas Pérez, que correrá pela McLaren, pareceu revelar o segredo em uma conversa com jornalistas antes do Grande Prêmio do Brasil, que encerra a temporada.

"O carro estará forte, porque as regras não mudam muito, a equipe tem um piloto muito experiente em Nico e ele terá um companheiro forte em Esteban", disse Pérez.

"Estamos esperando pelo anúncio", acrescentou ele, quando questionado para dar mais detalhes.

A ascensão de Gutiérrez desde seu posto de piloto de testes e reserva, algo muito esperado devido ao respaldo que tem de patrocinadores mexicanos, significaria a saída de Kamui Kobayashi, o único piloto japonês no grid.

Pérez irá para a McLaren para substituir Lewis Hamilton, que assinou com a Mercedes.

(Reportagem de Alan Baldwin)