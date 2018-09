Perfeição no Adriático

DUBROVNIK - Da fama dos vizinhos ninguém duvida. A oeste, atravessando o azul do Adriático, está a Itália. Ao sul, a Grécia se derrama em ilhotas de sonho. Com tal concorrência peso pesado, quem diria que a Croácia trocaria em dois tempos a posição de coadjuvante pela de grande destaque turístico da região?

Os que já caíram de amores pelo litoral croata dizem que ele lembra algumas localidades gregas 50 anos atrás. Outros vão além. Descrevem Dubrovnik, um dos trunfos do país, como a versão cool de Saint-Tropez, balneário francês badalado desde sempre. Nada mal. E é por lá mesmo que se deve começar a desvendar a Croácia.

Quem chega à capital, Zagreb, pode tomar um avião até Dubrovnik, no sul, e depois subir devagarzinho, parando em cidades como Hvar, Split... Só que não sem antes ficar pelo menos três dias entre as praias de Dubrovnik e sua incrível Cidade Antiga, com muros e fortes restaurados e conservados, a despeito do terremoto que atingiu o local em 1667 e dos ataques da Sérvia e Montenegro nos anos 1990.

O passeio pela muralha é obrigatório. Prepare as pernas e o fôlego - são dois quilômetros a percorrer. Prepare também o coração para um panorama que supera com folgas qualquer sacrifício. Durante o verão, quando a temperatura média é de 35 graus, acorde cedo para andar na muralha. Ou vá só de tardezinha.

De qualquer ponto da caminhada, os belos telhados de terracota formarão um mosaico curioso. Alguns são claros, outros escuros. A diferença de cor é uma das poucas marcas da guerra contra os vizinhos sérvios - os clarinhos são novos, pós-bombardeios. Com ajuda da Unesco e outras entidades internacionais, os estragos na Cidade Velha, patrimônio da humanidade desde 1979, foram reparados em tempo recorde. E Dubrovnik voltou ao roteiro turístico.

Tanto a muralha quanto os cinco fortes da cidade, erguidos entre os séculos 13 e 15, protegiam a então República de Dubrovnik. Naquela época, sua maior rival era Veneza, com quem disputava o título de potência marítima e comercial - os italianos cobiçavam a posição geográfica de Dubrovnik, com fácil acesso ao Oriente.

Três fortes ficam dentro dos muros: Minceta, Bokar e São João. O Lovrjenac está a oeste e Revelin, ao leste. No verão, a bandeira da antiga república, onde se lê Libertas, permanece hasteada no Forte Minceta.

Na entrada principal da cidade murada, pelo Portão Pile, a ponte levadiça é outro testemunho desses tempos perigosos. Dele parte a Avenida Placa, repleta de lojinhas, cafés simpáticos e restaurantes. Também chamada de Stradun, a via concentra as principais construções da cidade. A começar pela Fonte de Onófrio, feita em 1438 para que os habitantes pudessem se abastecer de água fresca, vinda de uma fonte localizada a 12 quilômetros dali. E da Torre do Relógio, com 31 metros de altura e as estátuas de bronze dos gêmeos verdes chamados de Baro e Maro, que tocam o sino e fazem a alegria das crianças com suas badaladas.

Mais adiante ficam o Palácio do Reitor, onde moravam os governantes eleitos entre a nobreza para se revezar na tarefa de administrar a cidade, e a catedral, que vale uma boa parada. O principal destaque do prédio com detalhes barrocos é a sala do tesouro, onde estão guardadas relíquias de São Brás e obras de arte sacra feitas nos ateliês de Ticiano e Rafael. Inclua ainda no roteiro o Monastério Franciscano, com lindo pátio interno e uma das mais antigas farmácias do mundo, e o dos Dominicanos, que tem uma igrejinha igualmente rica em obras-primas.

A melhor forma de terminar o passeio é com um sorvete saboroso (e barato, custa só 1,50). Escolha entre Stracciatella (baunilha e chocolate), Málaga (com uvas passas) ou o bom e velho chocolate, numa versão deliciosamente croata.

Quase todos os tons de azul nas praias de Dubrovnik

Para além das muralhas, um universo azul se estende aos pés dos milhares de turistas que invadem a costa croata. Só não espere encontrar aquela longa faixa de areia, comum em praias brasileiras. Em Dubrovnik, elas geralmente têm chão de pedrinhas ou são cercadas de rochas e você precisará descer alguns degraus para chegar até a água. E que água. O tom vai do azul-quase-Caribe até o cobalto. Incrível.

Na frente do Portão Ploce, a Praia Banja oferece uma visão majestosa da Cidade Antiga e também do antigo porto. É também onde os chiques e famosos vão se bronzear - e o resto do mundo segue para ver.

A praia preferida dos moradores, no entanto, é a de Copacabana (sim, o nome faz referência à nossa, mas não há a mínima semelhança), com estilo familiar e boa infraestrutura turística, além de opções de esportes náuticos.

Vale a pena também conferir a Uvala, onde o mar mais parece uma piscina cercada por rochas. Rasa em alguns lugares, profunda em outras. Mas a descoberta não ficaria completa sem visitar duas ilhas próximas: Lokrum e Lopud.

Mais próxima, Lokrum é aquela que você vai ver boiando no Adriático de quase todos os ângulos da Cidade Velha. Tome um barco no porto e, em 10 minutos, você chegará à reserva natural.

Já a pequena Lopud (tome barco no Porto Gruz) tem a honra de abrigar a Praia Sunj, presença constante na lista das mais belas da Europa (e com areia!). / J.C.