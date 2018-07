Perfil do morador também mudou Polarizadora de empregos, a região central de São Paulo tende a atrair moradores mais jovens do que aqueles que viviam por lá no fim dos anos 90, segundo o urbanista Nabil Bonduki. "Essas pessoas mais novas estão retornando aos bairros centrais. Um dos motivos da diminuição do número de habitantes naquela região no fim do século passado é que o centro estava envelhecendo, e muitas pessoas morriam", afirma o especialista.