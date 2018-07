PERFIL-Técnico, Passos é efetivado nos Transportes

Passos ocupava interinamente o ministério desde quarta-feira passada, quando Alfredo Nascimento renunciou. Agora, assume definitivamente o posto, numa escolha pessoal de Dilma, contrariando interesse do Partido da República, que inicialmente pretendia fazer a indicação de outros nomes para o posto.

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, o novo indicado entrou no ministério em 1973 e ocupou diversos cargos técnicos até chegar à secretaria-executiva.

Passo já fora ministro interino outras vezes: entre abril de 2006 e março de 2007 e de março a dezembro de 2010 -- em ambas as vezes substituindo o ex-ministro Alfredo Nascimento.

Com a nomeação, o ministério mantém-se sob comando do PR, que dirige a pasta desde o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ascensão de Passos ao comando da pasta ocorre após a renúncia de Nascimento em meio a denúncias de um suposto esquema de cobrança de propinas em obras federais do ministério e que seria organizado pelo próprio PR.

Além dos Transportes, Passos acumula passagens pelos Ministérios do Planejamento e do Bem-Estar Social, extinto.

Baiano de Muritiba, Passos tem 59 anos e é casado com a cantora de MPB Rosa Passos.

(Por Hugo Bachega)