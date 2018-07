Perfuração da Sabesp causa vazamento de gás em SP

Segundo a assessoria de imprensa da Comgás, o vazamento foi controlado por volta das 14h20 e a equipe da companhia deve continuar trabalhando para reparar os danos causados. A operação deve avançar pela noite. De acordo com os Bombeiros, o vazamento não teve gravidade.

A CET bloqueou a Avenida General Olímpio no cruzamento com a Conselheiro Brotero nos dois sentidos. Os motoristas devem desviar do local entrando na Avenida Tupi e seguindo pela Alameda Barros, para depois retornar à avenida, no sentido centro, e na Rua Olímpia, depois pela Brigadeiro Galvão, e depois pela Mario de Andrade, para seguir no sentido bairro.