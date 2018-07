Pergunta sobre casamento irrita pré-candidato republicano

"Estou horrorizado por você começar um debate presidencial com um assunto como este", Gingrich disse ao moderador do debate, John King, da CNN, durante o debate na Carolina do Sul, local da próxima prévia do partido.

A segunda mulher de Gingrich, Marianne, disse em uma entrevista que o pré-candidato republicano havia pedido a ela um "casamento aberto" enquanto ele mantinha um caso com outra mulher nos anos de 1990, uma afirmação que pode prejudicar suas chances nas votações primárias, na Carolina do Sul.

Marianne falou no programa "News' Nightline", da ABC, em uma entrevista que será transmitida na quinta-feira.

Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, está subindo nas pesquisas antes das eleições primárias de sábado, na Carolina do Sul, onde será uma alternativa dos mais conservadores ao candidato favorito, Mitt Romney.

O ex-congressista tem criticado frequentemente a cobertura da mídia durante sua campanha em 2012.

Gingrich qualificou como "falsa ä afirmação de que teria pedido permissão a Marianne para ter uma amante.

"Estou cansado da mídia de elite protegendo Barack Obama", disse Gingrich.

Seus opositores republicanos foram questionados sobre se o passado de infidelidade de Gingrich teria influência durante a campanha.

"Vamos aos assuntos reais", respondeu Romney, ex-governador de Massachusetts.

O ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum, que está competindo com Gingrich por votos dos mais conservadores sociais, falou em fé. "Este país é um que tem muita compaixão", disse Santorum.

(Por Samuel P. Jacobs)