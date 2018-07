Perguntas & Respostas

1. Agrotóxicos são retirados durante a lavagem?

A água corrente só remove parte dos resíduos presentes na superfície dos alimentos. Alguns agrotóxicos são absorvidos pela planta e, caso não tenham sido metabolizados pelo vegetal, permanecem nos alimentos, mesmo que lavados.

2. O uso de água sanitária remove agrotóxicos das frutas e verduras?

Nenhum estudo comprova a eficácia dessa prática. Soluções de hipoclorito de sódio são úteis apenas para higienizar alimentos.

3. O que fazer para reduzir o risco de consumir produtos com resíduos de agrotóxicos?

Adquirir alimentos certificados, orgânicos ou com origem identificada. Geralmente alimentos com procedência indicam maior comprometimento de produtores em relação à qualidade dos alimentos, com a adoção das boas práticas agrícolas. Alimentos de época, a princípio, necessitam de carga menor de agrotóxicos para serem produzidos.