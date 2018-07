Perícia avalia se fios elétricos causaram desastre

Gonçalves disse que os peritos chegaram ao local da explosão 15 minutos após o acidente. Eram três equipes formadas por 12 homens cada. Num primeiro momento, se inteiraram sobre a dimensão da explosão e depois deram prioridade aos mortos, para encaminhamento dos corpos ao Instituto Médico-Legal, necropsia e outros exames. Em seguida, acompanharam os trabalhos dos bombeiros na remoção dos escombros. Ontem, encerraram os trabalhos.

Os peritos estiveram no epicentro da explosão e nos dois imóveis vizinhos - uma área de 200 metros quadrados - e recolheram documentos da loja, notas fiscais, CDs e fotos, até do dono do estabelecimento, Sandro Castellani, que, até ontem à noite, permanecia desaparecido. Alguns papéis estavam parcialmente queimados. Ao todo, o material encheu dois sacos de lixo. Nos demais 27 imóveis afetados pelo acidente, os policiais concentraram-se em apurar os danos estruturais.

O delegado Alberto José Mesquita Alves, do 3º Distrito Policial da cidade do ABC paulista, afirmou que, por enquanto, a perícia não permitiu concluir se havia a produção de fogos no local. "Ainda vamos periciar o entulho recolhido daqui, anteontem. Talvez nele a gente ache nele algo com a presença de material explosivo", explicou. "Até agora, não foi encontrado nada."

A polícia mantém a hipótese de que Sandro Luiz Castellani, o proprietário, armazenava fogos na loja, por conta da gravidade da explosão. "Não temos nada ainda que leve a essa certeza. Mas uma loja pequena como essa e com explosões dessas proporção chamam a atenção. Alguma coisa tem", disse. Alves confirmou que a Delegacia Seccional concedeu no início deste ano uma licença para que Castellani solicitasse a prefeitura a permissão para vender fogos.