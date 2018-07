Perícia buscará traços de produtos nos corpos Os delegados Alessandro Marques e Antônio Palmieri passaram a tarde de ontem no Centro de Radiologia do Hospital Vera Cruz ouvindo uma médica e uma auxiliar técnica que participaram dos exames e colhendo materiais em conjunto com o Instituto de Criminalística (IC). A perícia também colheu material dos corpos para análise de produtos no organismo.