Perícia começa a investigar acidente de ônibus no RJ Chegou a 14 o número de mortos no acidente com um ônibus da Viação 1001 ocorrido na segunda-feira (22) na descida da Serra dos Órgãos, no km 102 da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Guapimirim, na região metropolitana do Rio. Na manhã desta terça, três vítimas que estavam internadas no Hospital das Clínicas de Teresópolis, na região serrana, morreram. Até esta noite, dez feridos permaneciam internados em hospitais de Teresópolis e do Rio.