Perícia de jet ski que atropelou garota é adiada A perícia no jet ski que atropelou e matou a menina Grazielly Almeida Lanes, de 3 anos, no dia 18 deste mês, na Praia de Guaratuba, em Bertioga (SP), foi adiada. A análise que seria feita hoje será realizada no Instituto de Criminalística (IC) de São Paulo. A mudança atende ao pedido feito pelos peritos da região, que alegaram que o IC tem mais estrutura.