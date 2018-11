Perícia francesa não vê indícios de pane no voo 447 Um dia depois de o jornal francês Le Figaro afirmar que as gravações das caixas-pretas do voo 447 da Air France inocentavam a fabricante da aeronave (Airbus) e reforçavam a hipótese de falha humana, o caso ganhou novo capítulo ontem. O diretor técnico do Escritório de Investigação e Análise para a Aviação Civil (BEA) da França, Alain Bouillard, afirmou à Agência France Presse que as gravações não indicam "disfuncionamento maior" no avião, como panes elétricas totais, bloqueio dos motores ou alarmes incompreensíveis.