Perícia indica que Carli Filho estava em alta velocidade A reconstituição do acidente provocado pelo ex-deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho no dia 7 de maio, que resultou na morte de duas pessoas, deu mais convicções à polícia de que ele assumiu o risco ao beber em demasia e dirigir seu carro em alta velocidade. ?Ao que tudo indica houve dolo eventual?, disse o delegado de Delitos de Trânsito de Curitiba, Armando Braga. ?Excesso de velocidade e embriaguez são componentes de um coquetel mortal que foi o que ocorreu.?