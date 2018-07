Perícia não aponta falha técnica em brinquedo de parque

Hoje foi realizada uma série de simulações sobre o funcionamento do brinquedo para aferir as condições de segurança e de manutenção do aparelho. Nas várias simulações realizadas, o brinquedo não apresentou avaria mecânica. Além dos promotores, participaram da inspeção a Polícia Civil de Vinhedo, peritos do Instituto de Criminalística (IC), peritos do Ministério Público e funcionários do complexo de lazer.

O MP instaurou inquérito civil para investigar a segurança do parque para os visitantes. O órgão aguarda a conclusão do laudo pericial que será juntado à investigação criminal. No inquérito serão realizadas diligências que incluem a análise de documentos relacionados à manutenção dos brinquedos, já solicitados à direção do Hopi Hari e ainda não enviados à Promotoria.