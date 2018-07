Perícia vai iniciar identificação de vítimas do voo 447 Os primeiros corpos de vítimas do acidente do voo 447 com um Airbus da Air France começarão a ser identificados tão logo cheguem a Fernando de Noronha, o que está previsto para ocorrer amanhã. "Esse trabalho começa agora e não tem fim, até que o último corpo recolhido seja identificado", afirmou hoje, em entrevista coletiva, o coordenador da equipe de peritos no arquipélago, o perito criminal de Medicina da Polícia Federal Jeferson Evangelista Correia, que destacou a importância dos familiares no processo de identificação.