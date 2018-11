Período sem chuvas pode diminuir casos de dengue A expectativa em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é que a chegada do período de seca diminua os casos da epidemia de dengue, que, até hoje, tinha 12.621 casos confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. Ainda aguardavam resultados laboratoriais mais de 4.300 casos suspeitos. Neste ano, três mortes já foram confirmadas: duas por complicações da dengue e uma com o quadro hemorrágico. Outra morte está sob investigação. Uma ocorrida no início de janeiro foi computada para 2009, ano em a vítima contraiu a dengue. Todas essas vítimas são mulheres.