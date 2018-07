Período sem chuvas preocupa produtores de soja do Rio Grande do Sul

A avaliação de técnicos que atuam nas principais regiões produtoras do Estado é de que até o momento as lavouras estão com um ótimo desenvolvimento.

No entanto, muitas áreas entram agora nas cruciais fases de floração e enchimento de grãos, quando precisam de uma quantidade maior de água, e é justamente neste momento em que a previsão do tempo aponta para um período mais prolongado sem chuvas.

"Os produtores estão muito preocupados e estão na memória com a seca do ano passado", disse o engenheiro agrônomo Cláudio Dóro, da Emater/RS em Passo Fundo, lembrando que na safra 2011/12 houve perda de 50 por cento da produtividade em função da seca.

Segundo Dóro, a chuva mais consistente na região ocorreu há cerca de 9 dias.

A Somar Meteorologia projeta um período longo sem chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná. A projeção para o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, é de não mais do que 2 ou 3 milímetros de chuvas nos próximos 5 dias.

"Não vai ser uma seca tão severa quanto em 2012, mas também não vai ser um ano regular. Isso vai trazer algumas complicações", disse o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Somar.

O engenheiro agrônomo André de Quadros, da Cotrijal, importante cooperativa do Rio Grande do Sul, lembra que lavouras que ficam sem chuvas mais do que 15 a 18 dias começam a perder potencial produtivo.

"Se começar a faltar chuva, pode começar a aparecer dano em produtividade a partir da semana que vem", disse ele. "O pessoal está preocupado, porque a previsão marca 10 dias sem chuva para a frente."

O agrometeorologista da Somar explica que temperaturas levemente mais frias no oceano Pacífico --sem configurar fenômeno La Niña, no entanto-- fazem com que a umidade da Amazônia não esteja chegando até a região Sul do Brasil, ficando estacionada no Centro-Oeste e no Sudeste. As frentes frias passam pelo Sul sem se chocar com umidade e vão provocar chuvas no centro do país.

A previsão mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de que o Rio Grande do Sul vá colher 12,2 milhões de toneladas na atual safra, recuperando-se e ficando 86 por cento acima da colheita de 2011/12.

A produção gaúcha é a terceira maior do país, perdendo para Mato Grosso, que deverá colher 24 milhões de toneladas e o Paraná, com 15 milhões de toneladas.

A Conab projeta a safra brasileira de soja em 82,68 milhões de toneladas.