Perita criminal morre após assalto em Sorocaba

Depois do roubo, Bolina conseguiu se soltar e pediu ajuda aos vizinhos para socorrer a mulher que, ainda amarrada, passava mal. Ela foi levada ao Hospital Regional, mas não resistiu. A causa da morte está sendo investigada, mas pode ser asfixia ou ataque cardíaco. O corpo da perita foi sepultado na manhã de hoje no Cemitério Pax. Amélia foi a primeira mulher a atuar como perita criminal na cidade e estava aposentada desde 1992. A polícia ainda não tem pistas sobre a autoria do assalto.