Perita desmaia e depoimento sobre caso Isabella é adiado

O depoimento da perita Delma Gama, marcado para às 10 horas desta sexta-feira, 12, foi transferido para às 15 horas, depois que ela desmaiou diante de todos os presentes na 1ª Vara do Júri, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na Bahia. A perita faz parte da equipe do legista George Sanguinetti, contratado pela defesa do casal Nardoni, acusado de matar a menina Isabella Nardoni, de 5 anos, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz Cássio Miranda determinou que seja feito um exame toxicológico na perita para saber se ela está dopada e ressaltou que a perita só sairá do fórum após prestar seu depoimento, já que esta é a terceira intimação. O magistrado disse que o estado em que Delma chegou ao fórum pode ser uma manobra da defesa do casal. A perita contesta o laudo oficial do Instituto de Criminalística de São Paulo que afirma que Isabella foi morta pelo casal no último dia 29 de março, depois de ter sido jogada do sexto andar de um prédio na zona norte da capital paulista. Após desmaiar, a perita foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao posto de saúde do próprio fórum, onde está em recuperação.