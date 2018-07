Perita diz ter achado sangue em carro de pai de Isabella A perita Rosângela Monteiro, que chefiou a perícia no Edifício London de onde foi jogada a menina Isabella Oliveira Nardoni, confirmou hoje ter encontrado sangue dentro do carro e no apartamento da família Nardoni e repetiu à Justiça as informações do laudo. Na primeira hora de seu depoimento, como testemunha da acusação, ela também disse que havia manchas em uma fralda, encontrada de molho em um balde no apartamento, na zona norte de São Paulo. Rosângela não chegou a dizer de quem era o sangue encontrado. Nem o juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen, que conduz o processo, nem o promotor Francisco Cembranelli nem os advogados perguntaram sobre isso. A perita afirmou que a pegada encontrada em uma cama do quarto de onde Isabella foi jogada era compatível com um chinelo de Alexandre Nardoni, pai da menina e acusado pelo homicídio junto com sua mulher Anna Carolina Jatobá. Ela disse ainda que a camiseta usada por Alexandre no dia do crime tinha "marcas perfeitamente visíveis da tela de proteção da janela", que foi cortada para permitir a passagem do corpo da criança. Rosângela explicou que os peritos foram chamados ao local para apurar uma tentativa de roubo seguido de homicídio e que somente após as primeiras investigações constataram que Isabella havia entrado no apartamento já no colo de alguém. A menina Isabella, de 5 anos, foi esganada e jogada pela janela do apartamento onde o casal morava, no 6º andar do Edifício London, na noite de 29 de março. Local do crime O advogado de defesa do casal Nardoni, Marco Polo Levorin, questionou a perícia sobre a preservação do local do crime e os motivos para tantas visitas ao apartamento. "Aquele foi um dos locais de crime mais bem preservados que vi em meus 21 anos de experiência no Instituto de Criminalística (IC)", respondeu a perita. De acordo com ela, o local só foi liberado após a coleta de todas as informações importantes. Levorin perguntou a Rosângela se corredores, portões, muros e outros apartamentos foram devidamente periciados. Ela afirmou que o trabalho da perícia foi completo. O depoimento de Rosângela, iniciado às 14h, terminou por volta das 16h.