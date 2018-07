Perita do caso Isabella nega ter tentado fugir de audiência

A perita baiana Delma Gama compareceu à 1.ª Delegacia Policial, no bairro dos Barris, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 9, para explicar os motivos da fuga na noite de segunda e o não comparecimento a duas audiências judiciais para depor sobre o caso Isabella Nardoni. Delma será indiciada por flagrante de desobediência judicial. Escoltada por viaturas policiais até a delegacia, Delma negou a tentativa de fuga. Disse que se dirigia a uma clínica médica para refazer um curativo. Veja também: Adiado julgamento de habeas do casal Nardoni no STJ STF nega quarto pedido de liberdade para casal Nardoni IC volta ao edifício London para fazer novas imagens A cronologia de todo o caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella Segundo Delma, ao se submeter a uma perícia médica solicitada pelo Juiz Cássio Miranda, um dos pontos de uma cirurgia estética arrebentou, provocando sangramento e dor. "Não tentei fugir, nem estou me eximindo de depor. A maior interessada no depoimento sou eu", disse ela, ao deixar a delegacia onde foi ouvida pelo delegado Omar Andrade. A perita passou a noite internada na clínica São Marcos, no bairro da Graça. Para faltar às duas audiências - no dia 21 de agosto e na segunda-feira - ela justificou, por meio de atestados médicos, a necessidade de se recuperar de três cirurgias plásticas. O juiz Cássio Miranda determinou então que uma junta médica fosse até a casa dela para avaliá-la. A intenção era saber se Delma tinha condições de locomoção, o que ficou comprovado na avaliação. Para não depor, a perita fugiu de casa, enquanto o laudo de sua avaliação era preenchido, chegando a bater em uma viatura da polícia. Uma nova audiência já foi agendada para a próxima segunda-feira, mas o advogado da perita, Rogério Neres de Souza adiantou que dificilmente ela comparecerá, porque permanece em recuperação, conforme atestados médicos apresentados. "Os adiamentos não nos beneficiam em nada, mas a minha cliente precisa se restabelecer das cirurgias", observou. A peita foi contratada pelos advogados de defesa do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá para contestar o laudo apresentado pelos peritos paulistas, que aponta o casal como responsável pelo assassinato de Isabella. A menina foi jogada pela janela do apartamento do pai, no dia 29 de março.