Perito diz que Isabella tinha indícios de asfixia O depoimento do médico legista Paulo Sérgio Tieppo Alves, testemunha convocada pela acusação e defesa no julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, durou três horas. Durante o interrogatório do perito que examinou Isabella, a promotoria se esforçou para mostrar que a menina foi asfixiada antes de morrer. Segundo a acusação, ela possuía "todos os indícios" de asfixia. Dessa forma, quando caiu da janela, já estaria praticamente morta.