Perito não oficial diz que moto aquática era pilotada O perito contratado pela família da menina Grazielli Almeida Lames, de 3 anos, atropelada e morta por uma moto aquática no dia 18 de fevereiro, na praia de Guaratuba, em Bertioga (SP), contestou as afirmações do perito oficial do inquérito, de que o equipamento andava sozinho, quando atingiu a menina. A contestação foi feita pelo perito Jean Pierre Frederico, na manhã desta terça-feira, na mesma praia de Guaratuba. Uma boneca, com as mesmas características de Grazielli, pesando 15 quilos e com 98 centímetros de altura, foi utilizada no trabalho.