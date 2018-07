Peritos do IC vão reconstituir o telhado da Renascer Os peritos do Instituto de Criminalística (IC) vão reconstituir o telhado da sede da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, na região central de São Paulo. A remontagem da estrutura será feita no estacionamento anexo ao templo, fotografada e analisada em seguida para que os técnicos consigam identificar as causas da tragédia. Após desabamento do teto no domingo passado, nove mulheres morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Não há previsão para o término dos trabalhos. O perito engenheiro do IC José Manoel Dias Alves, que trabalhou no acidente da TAM em julho de 2007, explicou que a parte mais importante a ser analisada agora é o telhado do templo. "Ele (telhado) tem um reforço. Tentaremos verificar se foi a partir dele que começou o desabamento e se ele estava com excesso de peso", explicou. Para reconstruir o telhado, os peritos vão recolher dos escombros 14 tesouras - estruturas que sustentam a cobertura do templo. "É uma peça antiga e dela pode aparecer alguma coisa (que indique as causas do acidente)", disse Alves. Segundo ele, é a partir dessa remontagem que será possível identificar qual parte do teto ruiu primeiro e quais as partes que desmoronaram em seguida. Além de refazer o telhado, os peritos engenheiros do IC vão recolher outros materiais do teto, como pedaços de madeira e de aço retorcido, para análise laboratorial. Os técnicos vão comparar os materiais encontrados no local com um projeto original do telhado. "É uma soma de causas do que pode ter acontecido. Vamos analisar peça por peça até chegarmos à causa", disse o perito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.